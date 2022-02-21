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Общество Свердловская область ДНР и ЛНР
гуманитарная помощь, рмк. нижние серьги (2020) | Фото: пресс-служба благотворительного фонда РМК

Екатеринбургская епархия запустила сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

В Екатеринбурге стартовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Принести продукты питания, одежду и средства гигиены можно с понедельника по пятницу.

Организатором выступила Православная служба милосердия при социальном отделе Екатеринбургской епархии. Как сообщили в пресс-службе епархии, прием гуманитарной помощи осуществляется на улице Фучика, 3 с 10.00 до 18.00. Принимаются следующие вещи:

  • продукты длительного хранения;
  • детские подгузники;
  • бытовая химия;
  • детское питание;
  • средства гигиены;
  • мужская одежда и обувь;
  • детская одежда и обувь;
  • постельное белье.

Во входной группе также установлен ящик для сбора пожертвований. Все собранные неравнодушными гражданами вещи будут направлены в Социальный отдел Ростовской епархии, а также выдаваться в самом центре гуманитарной помощи прибывшим беженцам.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно вывозят женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Югра, а также Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области.

Остальные регионы России тоже приступили к сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в РФ.

Теги: епархия, милосердие, гуманитарная помощь, Екатеринбург, беженцы, ЛНР, ДНР



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