Екатеринбургская епархия запустила сбор гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

В Екатеринбурге стартовал сбор гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. Принести продукты питания, одежду и средства гигиены можно с понедельника по пятницу.

Организатором выступила Православная служба милосердия при социальном отделе Екатеринбургской епархии. Как сообщили в пресс-службе епархии, прием гуманитарной помощи осуществляется на улице Фучика, 3 с 10.00 до 18.00. Принимаются следующие вещи:

продукты длительного хранения;

детские подгузники;

бытовая химия;

детское питание;

средства гигиены;

мужская одежда и обувь;

детская одежда и обувь;

постельное белье.

Во входной группе также установлен ящик для сбора пожертвований. Все собранные неравнодушными гражданами вещи будут направлены в Социальный отдел Ростовской епархии, а также выдаваться в самом центре гуманитарной помощи прибывшим беженцам.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно вывозят женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Югра, а также Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области.

Остальные регионы России тоже приступили к сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в РФ.