21 Февраля 2022
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Экономика Свердловская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Екатеринбургский "Водоканал" выплатит 5,5 млн рублей за отказ подключить деловой центр

Екатеринбургское МУП "Водоканал" заплатит 5,5 миллионов рублей по штрафу Свердловского УФАС.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном антимонопольном ведомстве, было установлено, что МУП допустил злоупотребление своим доминирующим положением и отказался подключать к водоснабжению здание, в котором расположен деловой центр "Искра" в Екатеринбурге. При этом, как показала проверка, никаких законных оснований для такого отказа не имелось.

Для восстановления прав предпринимателя Свердловское УФАС использовало комплекс мер: выдало предупреждение, а затем возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства, в котором признало нарушение. Вместе с этим было вынесено и предписание, а также назначен штраф в 5,5 миллионов рублей.

Все акты УФАС были признаны судами законными и обоснованными. После этого "Водоканал" направил в адрес бизнесмена подписанный со своей стороны проект договора подключения делового центра.

Теги: Водоканал, УФАС, штраф, Екатеринбург



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