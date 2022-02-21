21 Февраля 2022
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Общество За рубежом
Елизавета II (2015) | Фото:PA

95-летняя королева Великобритании заболела коронавирусом

95-летняя королева Великобритании Елизавета II сдала положительный тест на коронавирус. В Букингемском дворце заявили, что у монарха наблюдаются "легкие симптомы ОРВИ", что, впрочем, не помешает королеве на этой неделе заниматься легкими делами по работе.

Вероятнее всего, что Елизавета II заразилась от своего сына Чарльза – на прошлой неделе он сообщил, что второй раз заболел коронавирусом. До этого мать и сын тесно контактировали. Также несколько случаев COVID-19 были выявлены в Виндзорском замке, где сейчас предпочитает жить королева.

Елизавета II вакцинировалась от коронавируса почти сразу, как только вакцины были одобрены для использования людьми в возрасте 65+. Также прививку ставил ее супруг, принц Филипп. Он скончался в прошлом году в возрасте 100 лет, но не от коронавируса.

Теги: елизавета ii, королева, коронавирус



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