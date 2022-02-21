В Екатеринбурге выставили на торги завод радиоаппаратуры

ОАО "Завод радиоаппаратуры", расположенный на Щорса,7 в Екатеринбурге, выставили на торги за 238,6 млн рублей. Согласно информации на сайте "Федресурс" Единого Федерального реестра сведений юридических лиц, аукцион пройдет в закрытой форме.

Завод уже давно обанкротился и на данный момент его цеха и склады находятся в залоге у разных банков. Их и предстоит выкупить новому владельцу, сохранив при этом целостность предприятия. Покупатель также обязуется сохранить целевое назначение завода, поскольку последний выполняет гособоронзаказ. По этой причине к аукциону допускаются только участники, способные выполнять данные требования.

В декабре прошлого года завод уже выставляли на торги, однако с более высокой суммой - чуть больше 265 млн рублей. Тогда аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия потенциальных покупателей. О том, заявился ли кто-то на торги в этот раз, пока неизвестно: сбор заявок завершится только сегодня а победитель будет объявлен 22 февраля.

Напомним, завод был основан в 1959 г., тогда он начал осваивать производство аппаратуры связи для вооруженных сил. Производился и ряд товаров для народа: трехпрограммные и УКВ-приемники бытового назначения. Совместно с заводом "Пневмостроймашина" завод выпускал изделия для топливной заправки ракет, с другими свердловскими заводами – технику для нужд сельского хозяйства. В конце 1990-х гг. для одного из лучших оборонных заводов Свердловской области наступили тяжелые времена.