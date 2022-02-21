21 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
хаски собака (2014) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале псы напали на ребенка на охраняемой базе

На Среднем Урале ребенок пострадал в результате нападения собак на охраняемой территории.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент произошел в минувшие выходные в Асбесте: трое детей без разрешения родителей уехали на автобусе в поселок 101 квартал, где решили поиграть в здании котельной на территории производственной базы. При этом объект огорожен металлическим забором и находится под охраной, в том числе, с использованием собак. Однако дети этого не знали.

Когда все трое прошли вглубь здания, то услышали лай. Две девочки побежали, а мальчик остановился: псы набросились на него и стали кусать. Одна из девочек пришла на помощь и собаки разбежались, в это время к ним подошел сотрудник базы, взял парня на руки, отнес на свое рабочее место и вызвал "скорую помощь".

В настоящее время состояние здоровья ребенка стабильное. Прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Как заверили в ведомстве, по результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Теги: собаки, ребенок, база, напали, прокуратура



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