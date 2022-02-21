На Южном Урале задержали подозреваемого в краже крановой установки

В Миассе местного жителя подозревают в краже крановой установки. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что с его автомобиля "Урал" неизвестные демонтировали крановую установку и увезли. Ущерб составил около 800 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель. Оперативники установили, что крановая установка была похищена при помощи другого крана-манипулятора.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.