Путин и Байден приняли предложение Макрона провести саммит по безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил американскому и российскому коллегам Джо Байдену и Владимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Они приняли предложение, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Содержание саммита подготовят госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе их встречи, которая запланирована на 24 февраля.

В пресс-службе Елисейского дворца отметили, что проведение саммита будет возможным только в случае, если Россия не "вторгнется" на территорию Украины.

Аналогичное заявление сделала американская сторона. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула готовность правительства США к дипломатии, пишет Regnum. Уточняется, что американский лидер дал "принципиальное согласие" на встречу с президентом России.

Пресс-служба Кремля пока не делала официальных заявлений на эту тему.

Ранее сообщалось, что Макрон просит российского коллегу не признавать независимость Донбасса. "Президент России сказал, что это парламентская инициатива, которую он не одобрил", - заявил CNN представитель Елисейского дворца.