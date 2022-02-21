Весна близко: в Екатеринбурге сохранится плюсовая температура

Установившаяся в Екатеринбурге оттепель сохранится и на предстоящей неделе. Небольшое похолодание ожидается только к выходным.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, ночью 21-23 февраля в Екатеринбурге будет минус 4-6 градусов, а в светлое время суток воздух будет прогреваться до плюс 1-3. В понедельник метеорологи прогнозируют мокрый снег, во вторник и среду – преимущественно без осадков.

Положительные дневные температуры продержатся до пятницы. К выходным похолодает до минус 1-4 градусов.

Стоит отметить, что февраль в столице Урала в этом году теплый: средняя температура воздуха (минус 7,7) на 4 градуса выше обычного. Холоднее всего (минус 16,6) было 7 февраля. А самую высокую отметку (плюс 4) столбики термометров преодолели 19 февраля.