21 Февраля 2022
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майкл макфол (2013) | Фото:

Макфол: Предупреждение посольства США в Москве о терактах - "необычно"

Экс-посол США в России Майкл Макфол назвал "необычным" содержание предупреждения американского диппредставительства в Москве о возможных терактах на объекты инфраструктуры в РФ.

"Я не могу вспомнить, чтобы когда-либо появлялось такое сообщение (кроме одного случая, когда у нашей резиденции в Спасо-Хаусе была демонстрация, и мы сказали людям избегать этого района)", — заявил политик в своем сообщении в Twitter. Так он отреагировал на предупреждение США.

Напомним, посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге. Теракты возможны в районах вдоль границы РФ и Украины.

Теги: Макфол, теракты, посольство США



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