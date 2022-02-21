В России появится льготное "сибирское" ипотечное кредитование

В России планируют запустить льготное ипотечное кредитование для переехавших работать в Сибирский федеральный округ.

Также, как предполагается, ей смогут воспользоваться молодые специалисты и научные работники. Цель инициативы — привлечение и удержание кадров.

Разработать "сибирскую" ипотеку вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минтруду, Минфину и "Дом.РФ" в срок до 28 февраля.

Условия должны исключать конкуренцию за трудовые ресурсы с Дальневосточным округом. Главная задача — реализовать экономический потенциал регионов и повысить качество жизни людей, пишут "Известия".

Напомним, в 2021 году олигарх Олег Дерипаска призвал власти страны перейти от поддержки спроса к поддержке инвестиций. Также он призвал власти ввести "Сибирскую" ипотеку со ставкой 4%.