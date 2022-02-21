21 Февраля 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

СМИ: найдено сразу несколько вариантов "дельтакрона"

Ученые выявили как минимум три варианта рекомбинации разновидностей COVID-19 "омикрон" и "дельта" — так называемого дельтакрона.

Если в начале 2022 года, когда такие штаммы были впервые найдены кипрскими специалистами, речь могла идти о лабораторной ошибке, то сейчас есть все основания полагать, что они реальны. По словам экспертов, у всех таких разновидностей начало генома, то есть "голова", принадлежит "дельте", а "хвост" — "омикрону".

Главная опасность заключается в том, что гибрид может сочетать в себе способность быстро размножаться и при этом сильнее поражать легкие в сравнении с уханьским вариантом.

В настоящее время подтверждений, что появился столь угрожающий штамм, нет. Более того, обычно такие гибридные варианты менее устойчивы и жизнеспособны, чем их прародители, сообщают "Известия" со ссылкой на экспертов.

Ранее в Роспотребнадзоре призвали пока не называть "дельтакрон" новым штаммом коронавируса. Эксперты считают, что речь может идти о "загрязнении" одних образцов другими в лаборатории.

Теги: дельтакрон, омикрон, дельта, коронавирус



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Ранее 10.01.2022 12:59 Мск В Роспотребнадзоре усомнились в существовании штамма "дельтакрон"


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