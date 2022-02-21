21 Февраля 2022
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Экономика В России
колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

Росавиация берет под контроль цены на билеты

Росавиация потребовала от авиаперевозчиков раз в месяц отчитываться о ценах на билеты в экономклассе по маршрутам на Дальний Восток, российский юг и в Калининград.

Этому предшествовало поручение Минтранса о недопущении роста цен на авиаперевозки, данное в мае прошлого года. Отчет будет касаться перелетов по маршрутам в/из Симферополя, Сочи, Анапы, Благовещенска, Улан-Удэ, Читы, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Анадыря и Калининграда.

В ведомстве опасаются удорожания перелетов в преддверии весенне-летнего сезона. Несмотря на субсидии, билеты в Южно-Сахалинск, Читу, Улан-Удэ и Калининград уже подорожали на 5–15% в текущем году.

В двух авиакомпаниях назвали такой контроль за ценами со стороны властей "ручным управлением".

Как сообщают "Известия" со ссылкой на собеседника в одной из авиакомпаний, поводом к ужесточению контроля за ценами могли послужить жалобы граждан на удорожание авиабилетов или "чиновники просто решили перейти от реактивного к проактивному методу управления рисками".

Напомним, Министерство транспорта России ожидает в 2022 году рост пассажиропотока отечественных авиаперевозчиков к допандемийному 2019 году.

Теги: Росавиация, авиация, авиакомпании



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