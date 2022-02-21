В России могут появиться оборотные штрафы за утечку персональных данных

На круглом столе в Совете Федерации по совершенствованию законодательства в сфере оборота персональных данных (ПД) было предложено ввести оборотные штрафы для операторов персональных данных за их утечки.

Об этом сообщил директор Института исследований интернета Карен Казарян, который принимал участие в мероприятии. По его словам, один из участников круглого стола сообщил о разработке поправок в законодательство, которые вводят оборотные штрафы для операторов ПД за их утечки.

Директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив Александра Орехович данную информацию подтвердила, пишут "Ведомости".

Напомним, персональные данные из базы клиники Verimed, которая занимается лечением алкоголизма, наркомании и других зависимостей, могли быть скомпрометированы.

В интернете появилось объявление об утечке 250 тыс. записей.