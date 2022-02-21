Полпред президента РФ в КС предложил бессрочно сохранять пенсии на банковских счетах

Представители президента, правительства и обеих палат парламента России сформулировали свою позицию по принятой Конституционным судом (КС) к рассмотрению жалобе военного пенсионера Павла Понеделкова.

Мужчина оспорил в КС нормы законов "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу" и "О трудовых пенсиях", которые ограничивают тремя годами выплату своевременно не востребованной пенсии.

На стороне заявителя выступил полпред президента в КС, бывший министр юстиции Александр Коновалов. Он считает, что приостановление и прекращение соцвыплат может применяться для контроля за "целевым расходованием средств", если деньги выдаются дома на руки пожилым людям. При этом если средства зачисляются на банковскую карту, нужно учитывать нормы Гражданского кодекса. Как отметил Коновалов, по ГК кредитная организация не может расторгать договор с гражданином, на счете которого есть сбережения.

Если трактовать норму закона как требование регулярно являться в банк или проводить какие-либо операции по счету, то это, по мнению бывшего министра юстиции, ограничивает право пенсионеров распоряжаться собственностью.

С позицией Понеделкова не согласился полпред Совета Федерации сенатор Андрей Клишас. По его словам, банки обязаны проверять информацию о клиентах, в том числе в связи с нормами закона "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем". Парламентарий отмечает, что законодательство в целом не обязывает пенсионеров снимать деньги с карт, но позволяет кредитным организациям располагать сведениями о клиенте, которые позволяют контролировать расходование бюджетных средств. Клишас поддерживает данную систему.

Понеделков с 1982 по 1997 годы проходил службу на космодроме Байконур. Назначенную ему в 1997 году пенсию он получал до 2006 года, но затем из-за жизненных трудностей снимать деньги с карты перестал. Через 10 лет он обратился с заявлением в "Фондсервисбанк", чтобы получить накопленные деньги, но получил отказ.

После обращения в военный комиссариат Байконура Понеделков получил накопления лишь за последние три года, а невыплаченная сумма пенсии составила около 2,5 млн руб., пишут "Ведомости".