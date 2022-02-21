Российские регионы начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса

Регионы России приступили к сбору гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые эвакуируются в РФ.

Так, пункт сбора помощи открылся в Ростове-на-Дону. Все желающие могут приходить и оставлять не скоропортящиеся продуктовые наборы, запечатанные вещи.

В Воронежской области, где эвакуированных начали размещать с 20 февраля, жителей Донбасса встречают волонтеры. В ближайшее время будет подготовлена грузовая автомашина в Ростовскую область с продуктами, питьевой водой, средствами гигиены и вещами первой необходимости.

О сборе гуманитарной помощи объявили и другие регионы. Так, штаб помощи жителям Донбасса разворачивают в Якутии. Местные власти сообщили о готовности принять 1,5 тыс. человек.

В Приморском крае на случай прибытия эвакуированных подготовили 14 пунктов временного размещения, а с 21 февраля в крае начнут собирать гуманитарную помощь.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, 21 февраля в регионе также запустят сбор товаров первой необходимости и продуктов питания.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что из региона комплектуется гуманитарный груз для эвакуированных из Донецка и Луганска. По его словам, в Ростовскую область направят воду, продукты, предметы первой необходимости.

В Ленинградской области началась гуманитарная акция "Защитим свое отечество" по сбору гуманитарной помощи жителям ДНР И ЛНР, сообщает ТАСС.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Югра.