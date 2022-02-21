Российские регионы начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из Донбасса
Регионы России приступили к сбору гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые эвакуируются в РФ.
Так, пункт сбора помощи открылся в Ростове-на-Дону. Все желающие могут приходить и оставлять не скоропортящиеся продуктовые наборы, запечатанные вещи.
В Воронежской области, где эвакуированных начали размещать с 20 февраля, жителей Донбасса встречают волонтеры. В ближайшее время будет подготовлена грузовая автомашина в Ростовскую область с продуктами, питьевой водой, средствами гигиены и вещами первой необходимости.
О сборе гуманитарной помощи объявили и другие регионы. Так, штаб помощи жителям Донбасса разворачивают в Якутии. Местные власти сообщили о готовности принять 1,5 тыс. человек.
В Приморском крае на случай прибытия эвакуированных подготовили 14 пунктов временного размещения, а с 21 февраля в крае начнут собирать гуманитарную помощь.
По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, 21 февраля в регионе также запустят сбор товаров первой необходимости и продуктов питания.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что из региона комплектуется гуманитарный груз для эвакуированных из Донецка и Луганска. По его словам, в Ростовскую область направят воду, продукты, предметы первой необходимости.
В Ленинградской области началась гуманитарная акция "Защитим свое отечество" по сбору гуманитарной помощи жителям ДНР И ЛНР, сообщает ТАСС.
Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Югра.