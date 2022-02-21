21 Февраля 2022
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Экономика В России
Минэкономразвития РФ (2012) | Фото: devos.ru

Минэк предложил понизить прогноз темпов роста ВВП

ВВП России в 2022 году, согласно прогнозу Минэка, вырастет на 2,8%.

Предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 гг. министерство представило в кабмин РФ и Администрацию президента. Изменение показателей обсуждалось на совещании по экономическим вопросам у президента Владимира Путина 17 февраля, сообщают "Ведомости" со ссылкой на близких к правительству источники, знакомых с уточненным промежуточным прогнозом ведомства.

Ранее, согласно официальному прогнозу на 2022–2024 гг., Минэк ожидал роста ВВП России на уровне 3% в текущем году – это фактически целевой показатель. Показатель предлагается скорректировать из-за более высоких, чем ожидалось, темпов ВВП в 2021 году.

Напомним, национальная цель о росте экономики России выше среднемировой (то есть от 3% в год) может быть недостигнута в 2023 году (да и в 2022-м). ЦБ ухудшил свой прогноз.

Теги: Минэк, ВВП России



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