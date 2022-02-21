Бастрыкин рассказал, как экспертизы установили принадлежность останков семьи Романовых

Генетические исследования найденных под Екатеринбургом останков последнего российского императора Николая II и образцов из гробницы императора Александра III в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге на 99,99% установили вероятность их родственной связи как сына и отца.

Как заявил "Российской газете" председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, костные фрагменты останков сравнивались с генетическим профилем из крови, изъятой с рубашки Николая Александровича, хранящейся в Эрмитаже. "Оказалось, кровь на рубашке оставлена погибшим человеком, останки которого условно обозначены № 4", — сказал глава ведомства.

Кроме того, было проведено отдельное сравнение по мужской линии Романовых – был выделен образец ДНК из биологических тканей — крови, изъятых с предметов одежды Александра II. Эксперты убедились в уникальности этого профиля и сделали вывод о близком кровном родстве между его носителем и профилем из останков, которые определили как принадлежащие Николаю II.

"Останки, обнаруженные в 2007 году, идентифицированы как принадлежащие подростку и молодой девушке, что сопоставимо с данными цесаревича Алексея и его сестры Марии", — сообщил Бастрыкин.

Напомним, есть несколько версий, почему РПЦ не хотела признавать "мощи" – начиная с "мистической", что святые мощи не подвержены разложению (если это действительно останки Николая II, то у части верующих появятся вопросы по части канонизации), РПЦ же признает официальной версию, что тела были облиты кислотой на Ганиной Яме, потому от них ничего не осталось. Но эта версия давно отметена учеными и экспертами в области криминологии.

Исследователи не отрицают присутствие некоторого количества кислоты, полученной в распоряжение тех, кто занимался захоронением, но отметают версию с "кислотным исчезновением" – для того, чтобы уничтожить 11 тел серной кислотой, понадобилось бы не менее цистерны этой жидкости. Также следователи напоминают, что для полного уничтожения фрагментов тел понадобилось бы около четырех суток, которых не было. Сжечь тела тоже не так просто, особенно на открытом воздухе, а если бы применили кислоту для разведения костра – все участники мероприятия отравились бы сами от кислотных паров.