21 Февраля 2022
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Посольство США в Москве (2014) | http://masterotvetov.com

Посольство США предупредило американцев о рисках терактов в РФ

Посольство США в Москве опубликовало предупреждение для американских граждан о якобы существующих угрозах терактов в общественных местах в Москве и Санкт-Петербурге.

Как говорится в сообщении на сайте диппредставительства, также теракты возможны в районах вдоль границы РФ и Украины.

"По сообщениям СМИ, существует угроза нападения в торговых центрах, на станциях ж/д и метро, а также других местах скопления людей в крупных городах, включая Москву и Санкт-Петербург и районы вдоль границы России с Украиной", — следует из заявления.

Ссылки на конкретные публикации, на основе которых сделаны выводы о возможности терактов в РФ, не приводятся.

В МИД России прокомментировали данное предупреждение. В своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова поинтересовалась, передавали ли США такие данные российским коллегам по партнерским каналам.

"Вопрос к посольству США в Москве: а соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?" - написала дипломат.

Теги: теракты, посольство США



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