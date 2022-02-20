В Курской области ввели режим ЧС регионального характера

В Курской области ввели режим ЧС регионального характера из-за прибытия большого количества граждан ДНР и ЛНР, сообщили Накануне.RU в МЧС России.

Ранее режим ЧС регионального характера введен в Ростовской и Воронежской областях.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Югра.