21 Февраля 2022
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эвакуация, Донецк, Луганск, ДНР, ЛНР (2022) | Фото: mchs.gov.ru

Из Ростовской области в регионы отправятся 15 поездов с беженцами из Донбасса

В Ростовской области продолжается работа по эвакуации граждан из Донецкой и Луганской Республик, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России.

За сутки из Ростовской в Воронежскую область железнодорожным транспортом доставили около двух тысяч человек. Еще 3,4 тысячи человек в ближайшие часы ожидают в Курской, Воронежской, Волгоградской и Нижегородской областях. В понедельник планируется отправка еще 15 поездов.

20 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян оценил бытовые условия, состояние продовольственного и медико-психологического обеспечения стационарных ПВР в Неклиновском районе Ростовской области.

эвакуация, Донецк, Луганск, ДНР, ЛНР(2022)|Фото: mchs.gov.ru

эвакуация, Донецк, Луганск, ДНР, ЛНР(2022)|Фото: mchs.gov.ru

"Более 60% в ПВР - это дети. Наша главная задача - создать максимально комфортные условия для их проживания. За каждым ПВР закреплены ответственные должностные лица, как по линии МЧС России, так и других ведомств, поэтому мы имеем полную картину их бытовых условий и их потребностей", - отметил Чуприян.

О готовности к принятию вынужденных переселенцев заявили 30 регионов РФ. В готовности - 255 ПВР общей вместимостью более 28 тысяч человек.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область, Югра.

Теги: беженцы, ДНР, ЛНР



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