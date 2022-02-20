Полиция Оттавы задержала почти две сотни протестующих при разгоне митинга в центре города

Полиция Оттавы в своем Twitter отчиталась об аресте 191 человека во время освобождения улиц от протестующих, передает корреспондент Накануне.RU.

Также по информации полицейских, из центра города отбуксировали 57 транспортных средств. Правоохранители полностью освободили от протестующих центральные улицы Кент-стрит и Бэй-стрит. На этих улицах расположены правительственные здания.

"Из 191 арестованных 103 были обвинены. Основные обвинения-озорство и препятствование. 89 из них были освобождены с условиями, которые включают границу, которую им не разрешено посещать. Остальные были освобождены безоговорочно", - говорится в сообщении полицейских.

Как сообщает ТАСС, ранее полиция организовала в Оттаве порядка 100 контрольно-пропускных пунктов, чтобы не допустить в город дополнительные силы протестующих. На подъездах к центру стоят патрульные машины, которые тормозят все транспортные средства и спрашивают у водителей цель их поездки. За периметр операции стражи порядка по-прежнему не пускают никого.

Канадские СМИ отмечали, что готовится последний рывок, чтобы убрать демонстрантов и сотни грузовиков с городских улиц вокруг Парламентского холма. К настоящему времени уже разблокировано транспортное сообщение в нескольких пунктах на границе с США.

Напомним, главные организаторы митинга в Оттаве задержаны.