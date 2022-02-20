В Подмосковье нашли тело экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина

В Подмосковье нашли тело 70-летнего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, труп был найден сотрудниками МЧС во время поисковых работ в 200 метрах от места обнаружения квадроцикла.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям Московской области принять все необходимые меры для установления обстоятельств гибели Ялунина, а главе СК Московской области Александру Старикову - доложить о предварительных результатах проверки.

Напомним, Ялунин провалился под лед в Одинцовском районе в ночь с 5 на 6 февраля. Следствие начало доследственную проверку, был обнаружен квадроцикл, а вот тело мужчины сразу обнаружить не удалось.