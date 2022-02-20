20 Февраля 2022
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Происшествия Центральный ФО Московская область
полынья, лёд, провалился под лёд, лед (2022) | Фото: sledcom.ru

В Подмосковье нашли тело экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина

В Подмосковье нашли тело 70-летнего экс-замминистра юстиции Владимира Ялунина. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, труп был найден сотрудниками МЧС во время поисковых работ в 200 метрах от места обнаружения квадроцикла.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил следователям Московской области принять все необходимые меры для установления обстоятельств гибели Ялунина, а главе СК Московской области Александру Старикову - доложить о предварительных результатах проверки.

Напомним, Ялунин провалился под лед в Одинцовском районе в ночь с 5 на 6 февраля. Следствие начало доследственную проверку, был обнаружен квадроцикл, а вот тело мужчины сразу обнаружить не удалось.

Теги: Владимир Ялунин, экс-замминистра юстиции, лед, квадроцикл, поиски, тело



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Ранее 06.02.2022 19:46 Мск Экс-замминистра юстиции Владимир Ялунин мог провалиться под лед в Подмосковье


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