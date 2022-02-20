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Происшествия Санкт-Петербург
реанимация (2019) | Фото:Накануне.RU

Коррумпированность Смольного могла быть причиной отравления барием в петербургском медцентре – политолог

Политолог Владимир Карасев прокомментировал смерти пациентов в «Городском консультативно-диагностическом центре №1» из-за отравления барием, отметив, что ответственность за произошедшее лежит на Комитете по здравоохранению и лично губернаторе Александре Беглове.

«Нужна проверка правоохранительными органами Комитета здравоохранения. Ведь это ядовитое вещество, от которого умерли несколько человек, и если оно действительно проходило тендерную систему, то конечно же, необходимо проверить на каких условиях это все было, и возможно мы там обнаружим коррупционную составляющую», - заявил Карасев.

Эксперт подчеркнул, что правоохранители должны тщательно проверить всех причастных к закупке лекарств, в том числе чиновников Комитета по здравоохранению. Карасев уверен, что Смольный практически не контролирует госзакупки и качество поставляемых в медучреждения препаратов, а значит, вопросы следует задавать прежде всего градоначальнику.

«Я очень надеюсь, что стрелочниками не сделают врачей. Здесь виновные несомненно люди в высоких кабинетах и в дорогих костюмах. И в первую очередь нужно спрашивать с них, и с Беглова», — подытожил политолог.

Ранее СМИ уже подозревали, что к трагедии в ГКДЦ №1, где после процедуры с применением бария скончались семь человек, могла привести коррупция в Комитете по здравоохранению.

Теги: барий, александр беглов, петербургский медцентр, коррупция



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