Бастрыкин потребовал возбудить дело из-за гибели мирных жителей ЛНР

Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК возбудить уголовные дела из-за гибели мирных жителей при попытке прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Пионерское, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, о нападении сообщила Народная полиция. Было разрушено пять жилых домов. В ЛНР уточнили, что атака была отражена, противник был отброшен на ранее занимаемые позиции. Потерь среди личного состава нет, сообщают в ведомстве.

Кроме того, сообщалось, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков в направлении населенного пункта Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р., а также получили повреждения жилые дома.