20 Февраля 2022
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Академический, Академика Сахарова, траншея, рабочий (2022) | Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

В Екатеринбурге на стройке в Академическом погиб рабочий

Сегодня днем в Екатеринбурге на стройке рабочий погиб из-за обвала грунта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Трагедия произошла в Академическом районе на строительной площадке по проспекту Академика Сахарова. Во время строительных работ произошел обвал грунта, в результате чего один из рабочих - мужчина 1983 года рождения провалился в траншею глубиной около пяти метров и получил смертельные травмы.

"Прибывшие спасатели с помощью спасательных устройств извлекли погибшего. По данному происшествию следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области организована проверка", - говорится в сообщении.

Академический, Академика Сахарова, траншея, рабочий(2022)|Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

На место трагедии выехали сотрудники Следственного комитета, полиции и МЧС. Следователи провели осмотр места происшествия. Тело погибшего доставлено на экспертизу. Следователи намерены опросить очевидцев.

Также истребуется документация о выполнявшихся работах на указанном строящемся объекте, о проведении инструктажа рабочих на предмет соблюдения техники безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: Академический, Академика Сахарова, траншея, рабочий, доследственная проверка



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