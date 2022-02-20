В Екатеринбурге на стройке в Академическом погиб рабочий

Сегодня днем в Екатеринбурге на стройке рабочий погиб из-за обвала грунта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Трагедия произошла в Академическом районе на строительной площадке по проспекту Академика Сахарова. Во время строительных работ произошел обвал грунта, в результате чего один из рабочих - мужчина 1983 года рождения провалился в траншею глубиной около пяти метров и получил смертельные травмы.

"Прибывшие спасатели с помощью спасательных устройств извлекли погибшего. По данному происшествию следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области организована проверка", - говорится в сообщении.

На место трагедии выехали сотрудники Следственного комитета, полиции и МЧС. Следователи провели осмотр места происшествия. Тело погибшего доставлено на экспертизу. Следователи намерены опросить очевидцев.

Также истребуется документация о выполнявшихся работах на указанном строящемся объекте, о проведении инструктажа рабочих на предмет соблюдения техники безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.