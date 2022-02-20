Югра готова принять беженцев из Луганской и Донецкой республик

Югра примет и разместит 100 детей и 200 взрослых с детьми из Донецка и Луганска, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей автономного округа.

В случае необходимости регион оперативно развернет пункты временного размещения для эвакуированных детей и взрослых. Соответствующие письма губернатор Наталья Комарова направила письма к врио министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну и губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

Гуманитарный добровольческий корпус, штаб которого расположен в Югре, также сообщил о готовности оперативно включиться в работу и оказывать необходимую поддержку гражданам.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область.