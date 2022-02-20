Работы Беглова не видно: блокадники массово жалуются на уборку снега в Петербурге

Блокадники массово жалуются на работу коммунальных служб Петербурга. Из-за неубранного снега, наледи и луж, передвигаться очень сложно. Работу губернатора Александра Беглова по наведению порядка в городе невидно. Проблемы доставляют и работники, сбивающие наледь с крыш – после них начинаются протечки и приходится вызывать службы для ремонта. Об этом петербуржцы рассказали журналистам.

Блокадница Алла Горбачева живет в доме № 13 по Приморскому проспекту. В беседе с корреспондентом она пожаловалась на плохую уборку дворов и улиц. Ее не устраивает, что повсюду снежные горы, лужи и грязь. При этом в эту зиму ситуация намного хуже, сложно вспомнить, чтобы в прошлые годы было так плохо. Блокадница подчеркнула, что временами выходить из дома просто страшно, так как на улице очень скользко

«Когда скользко, то конечно [страшно – ред]. С дочкой хожу вместе. Потому что выйти-то надо, нельзя же сидеть <…> сутками все время», - отметила Алла Горбачева.

Исправить ситуацию с уборкой сложно, отмечает собеседник. В доме есть техник – Наталья Михайловна. Она очень трудолюбивая и работает по выходным, но одной ей все не сделать. Дворников же почти не видно. В свою очередь на администрацию района или на губернатора Александра Беглова в вопросах наведения порядка рассчитывать не приходится. Работы главы города и вовсе не видно.

«Ну что с ними связываться [с администрацией - ред]. Они же не придут лед нам колоть. Я не знаю, что он [Беглов - ред] делает в принципе. Ну вот посмотрите во дворе работу [губернатора- ред], вот она вся налицо», - пожаловалась блокадница.

В беседе с корреспондентом жительница также пожаловалась на коммунальщиков, дырявящих крыши во время чистки кровли от снега.

«С крыш, когда сбивают, все время трясешься. Потому что колотят, а потом протечки. <…> Крыши какие теперь? Железко тонкое, видно эти вот швы все плохо заделываются. Чуть ударил лопатой, когда снег счищают и получаются протечки. Вызываем, чиним», - резюмировала женщина.

Еще один блокадник, проживающий в том же доме № 13 – Петр Иванкин – также выразил недовольство уборкой снега и наледи в Петербурге. Сегодня он мешает всем, а в советское время его убирали лучше. Потому что была другая методика, отметил собеседник.

«Там совсем иначе была устроена система уборки улиц. Снег выпал и дворников среди ночи поднимали. Мы жили недалеко на Фонтанке <…>. Там матушка у меня была вынуждена работать. Потому что у нас жилье пропало в войну. И вот ночью, та мадам, которая дежурила, давай вставай и давайте тащите снег <…>», - рассказал Иванкин.

Сейчас снег убирают по совсем другой методике. Уберут небольшой участок со льдом и все, а вокруг леди снег остаются. По словам собеседника, никогда так плохо с уборкой города не было.

«Видимо, что-то с организацией этих, будем так говорить, видов работ, что-то неладное. Это, по-моему, длится уже несколько лет. Этот год особенный, я таких лет не помню <…>», - подытожил блокадник.

Жалобы на плохую уборку снега от блокадников носят массовый характер. Ранее жители Петербурга уже жаловались СМИ на работу коммунальных служб, отмечая, что передвигаться по улицам почти невозможно. Иногда приходится сидеть неделями дома в ожидании уборки, так как по скользким улицам ходить опасно. Некоторые пенсионеры пытаются найти выход из ситуации, покупая ледоступы или специальные зацепы для ботинок.

Напомним, месяцем ранее на портале Change.org появились петиция от лица ветеранов ВОВ, блокадников и пенсионеров. В обращении петербуржцы требуют отставки губернатора Александра Беглова, так как глава города не справляется с организацией уборки Северной столицы. Отмечается, что дворы, тротуары завалены снегом и льдом, а ходить по ним опасно в виду высокого риска получения переломов и иных травм. Больницы и травмпункты переполнены людьми, поскользнувшимися на улицах. Последнее актуально – только за январь в НИИ Джанелидзе было доставлено около 2000 пострадавших после падения на льду. На момент публикации петицию подписало 38 553 человека.