Два мирных жителя ЛНР погибли в результате попытки прорыва Вооруженных сил Украины

Народная милиция Луганской народной республики сообщила о гибели двух мирных жителей в семи километрах от границы с Россией, передает корреспондент Накануне.RU.

Как говорится в сообщении, гибель мирных жителей произошла в результате "агрессии киевских боевиков" - при попытки прорыва вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Пионерское. Разрушено пять жилых домов.

"Несмотря на заявление Зеленского на Мюнхенской конференции о намерениях урегулировать конфликт на Донбассе только мирным путем, сегодня утром украинские вооруженные формирования, при поддержке артиллерии, форсировали реку Северский Донец и предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское", - говорится в сообщении.

В ЛНР уточнили, что атака была отражена, противник был отброшен на ранее занимаемые позиции. Потерь среди личного состава нет, сообщают в ведомстве.