20 Февраля 2022
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Опель Астра, ДТП (2022) | Фото: ГИБДД по Челябинской области

В Озерске пьяный водитель насмерть сбил 14-летнюю девочку, а сестру отправил в реанимацию

В поселке Метлино города Озерска Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 19 февраля, около дома №16 по ул. Береговая.

Водитель автомобиля "Опель Астра" при выполнении обгона не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на несовершеннолетних сестер 2007 и 2005 годов рождения. Младшая девочка погибла. Ее 16-летняя сестра была госпитализирована в тяжелом состоянии. Девушка вв реанимации, за ее жизнь борются врачи.

Выяснилось, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Опель Астра, ДТП(2022)|Фото: ГИБДД по Челябинской области

На место происшествия выехал прокурор ЗАТО города Озерск Сергей Волков для организации взаимодействия оперативных служб.

"По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.4 ст. 264 УК РФ, водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Прокуратура области поставила на контроль ход расследования уголовного дела, также будет проверено исполнение законодательства о безопасности дорожного движения", - говорится вв сообщении.

Теги: водитель, алкогольное опьянение, ДТП, Опель Астра, сестры



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