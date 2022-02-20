20 Февраля 2022
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
Эдуард Басурин, минобороны ДНР (2016) | Фото:

В ДНР предотвратили ряд украинских диверсий

В субботу украинские войска еще больше усилили обстрелы территории ДНР. Было выпущено более тысячи боеприпасов, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
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Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Горловка, Донецк, Докучаевск, Веселое, Григоровка, Сосновское, Таврическое, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Саханка, Октябрь, Безыменное, Верхнеторецкое, Коммунаровка, Стыла, Петровское, Новоласпа, Красный Октябрь, Белая Каменка. Как и в предыдущие дни, применялись артиллерия, минометы, гранатометы. Использовались крупные калибры. Повреждение получила Васильевская насосная станция первого подъема Южнодонбасского водовода, в результате чего она была остановлена, а Донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды.

Резко выросло количество диверсий. Как заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, украинские диверсанты пытаются посеять панику и дестабилизировать ситуацию. Всего было совершено уже пять попыток диверсий за три дня. Накануне сотрудники спецназа МГБ ДНР пресекли очередную попытку. Украинская диверсионно-террористическая группа планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций, в ходе задержания двое сотрудников МГБ были ранены из огнестрельного оружия.

Также Басурин предупредил жителей о готовящихся террористических атаках и призвал проявлять бдительность.

Напомним, в пятницу были предотвращены попытки украинских боевиков подорвать нефтебазу в Еленовке к югу от Донецка, а также емкостей с аммиаком на химзаводе "Стирол" в Горловке. Также были попытки вылазок диверсантов, а машина начальника Управления Народной милиции ДНР Дениса Синенкова была взорвана.

Ночью было неспокойно даже в центре Донецка, где была слышна мощная канонада. Украинские войска обстреливали окраины города. Как пишут местные жители, таких обстрелов не было давно. Утром обстрелы окраин продолжаются. При этом обстановка в городе в целом остается спокойной. В ДНР объявлена всеобщая мобилизация, продолжается эвакуация женщин и детей в Россию.

Теги: украина, ДНР



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