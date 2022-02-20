В Ростовской и Воронежской областях для детей-беженцев будут проводить уроки

Власти Ростовской и Воронежской областей организуют обучение для детей-беженцев, чтобы они не отставали от учебной программы, сообщает ТАСС.

В Ростовской области студентов-волонтеров из педагогического университета привлекли к проведению занятий с детьми. В Воронежской области детей планируют обеспечить ноутбуками, чтобы запустить дистанционное обучение.

Кроме того, к обучению будут привлекать жителей ДНР и ЛНР, если среди эвакуированных будут учителя.

В Ростовской области на сегодняшний день находится порядка 6,5 тыс. беженцев, в том числе 2,7 тыс. детей. В Воронежской области 910 жителей Донбасса из них 358 детей.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Более 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край, Тюменская область.