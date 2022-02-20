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Губернатор Тюменской области заявил о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что регион готов принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, передает корреспондент Накануне.RU.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Тюменская область готова принять и разместить мирных жителей, эвакуируемых из-под огня из зоны боевых действий в Донецке и Луганске. 19 февраля известил об этом федеральные органы власти. Под угрозой военной агрессии и гуманитарной катастрофы детей, женщин, пожилых людей организованно на время вывозят в Россию. Жители Тюменской области не могут остаться равнодушными к чужому горю. Поручил региональному правительству в кратчайшие сроки обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных. Уверен, что общественные организации, предприниматели, все неравнодушные тюменцы окажут вывезенным из опасной зоны гражданам посильную помощь", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Около 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край.

Теги: Александр Моор, беженцы, ДНР, ЛНР, эвакуация, Тюменская область



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