В Воронежскую область прибыло около тысячи беженцев с ДНР и ЛНР

В Воронежскую область из Донецкой и Луганской народных республик прибыло около тысячи беженцев, сообщает ТАСС.

По словам председателя областного правительства Артема Верховцева, прибыло 910 человек, из них 358 детей. Людей разместят в детских лагерях. Сегодня ожидают второй поезд с беженцами.

Ранее сообщалось, что 500 человек разместят в Воронеже, в пункте временного размещения.

Напомним, вечером 18 февраля началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Ростовскую область на фоне обострения конфликта с украинскими властями. В первую очередь, организованно будут вывозить женщин, детей и пожилых людей. Около 30 регионов РФ выразили готовность принимать беженцев из Донбасса. Среди них – Подмосковье, Якутия, Краснодарский край, Челябинская область, Пермский край.