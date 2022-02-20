Российская сборная стала девятой в медальном зачете Олимпиады

Российская Олимпийская сборная заняла девятую позицию в медальном зачете, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего у россиян 32 медали, из них шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Первая тройка лидеров распределилась таким образом: первое место у сборной Норвегии - 16 золотых, восемь серебряных, 13 бронзовых. Немецкие спортсмены завоевали второе место в общем медальном зачете - у них 12 золотых, 10 серебряных и пять бронзовых. Китайцы на третьем месте - девять золотых, четыре серебряных, две бронзовых медали.

Информация опубликована на официальном сайте Олимпиады.

"Я думаю, это успешные Игры для наших ребят, успешное выступление. Мы перед Играми предполагали, что можем побороться за 30 медалей, прогноз совпал. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы ряд серебряных медалей в следующий раз перешел в разряд золотых, включая этот матч", - приводит ТАСС слова президента ОКР Станислава Позднякова.