Вице-губернатор Свердловской области обвинил девушек в том, что их бьют и насилуют мигранты

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов переложил вину за насилие над русскими девушками... на самих девушек и предложил допустить диаспоры для воспитательной работы в школах и колледжах, передает корреспондент Накануне.RU.

Чемезов собрал совещание с диаспорами после резонансного избиения мигрантами екатеринбургской учительницы и ее дочери. Вице-губернатор заявил, что власти "перешли на тему культурного воспитания, на проведение специальной политики по воспитанию молодежи в школах с акцентом на семейных ценностях". Представители диаспор попросили сделать особый акцент на воспитательную работу в колледжах — и с девочками, и с мальчиками.

"Мы также согласились, что недостаточно проводим культурно-просветительную работу среди подрастающего поколения… У самих молодых девушек сегодня образ поведения сформирован таким образом, что они позволяют себе курить, пить, материться, одеваться фривольно. Я не говорю, что они должны тут все в хиджабах ходить. Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом", - заявил Чемезов.

На слова вице-губернатора уже отреагировали в соцсетях. Многих такое высказывание возмутило. Чемезова обвинили в виктимблейминге — это явление, когда жертву преступления или насилия обвиняют в том, что с ней произошло. В комментариях люди пишут, что "вице-губернатор утратил связь с реальностью".

В своем telegram-канале ситуацию прокомментировал журналист Андрей Медведев.

"Вот говорит это вроде бы русский чиновник. А стыдно за его слова мне, человеку не русскому, то ли татарину, то ли таджику (со мной в Кабуле местные все время пытались на узбекском или дари говорить). Снова хочу задать вопрос: кто такие представители диаспор? Что это такое диаспора? Субъект власти? ОРД? Где, в каком законе Российской Федерации написано, что чиновники что-то должны согласовывать с диаспорами? Какая-то потрясающе дикая история. Распоясавшиеся подростки из мигрантов избивают русских женщин. Когда скандал не удается замять, начинается некая чиновничья работа, результат которой это вывод, что русские девушки не правильно одеваются. А диаспоры их научат правильно. Я вот думаю, может там телевидение не работает, в Екатеринбурге-то? Или может думают тамошние чиновники, что в 93-м все же кто-то успел провозгласить Уральскую республику и там законы России не действуют? Ну просто я иначе не могу объяснить, почему после выступления Владимира Путина (для уральских чиновников - это наш с вами Президент), где более чем жёстко обозначена позиция первого лица государства по вопросам миграции и преступности в среде мигрантов, мы слышим, что в учебных заведениях за нравственностью будут следить диаспоры? А что дальше? Шариатские суды для одних и светские для других?"- высказался журналист.