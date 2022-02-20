Вице-губернатор Свердловской области обвинил девушек в том, что их бьют и насилуют мигранты

20 Февраля 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

100 тысяч исправительных рабочих мест?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область Уральский ФО
Олег Чемезов (2021) | Фото: Накануне.RU

Вице-губернатор Свердловской области обвинил девушек в том, что их бьют и насилуют мигранты

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов переложил вину за насилие над русскими девушками... на самих девушек и предложил допустить диаспоры для воспитательной работы в школах и колледжах, передает корреспондент Накануне.RU.

Чемезов собрал совещание с диаспорами после резонансного избиения мигрантами екатеринбургской учительницы и ее дочери. Вице-губернатор заявил, что власти "перешли на тему культурного воспитания, на проведение специальной политики по воспитанию молодежи в школах с акцентом на семейных ценностях". Представители диаспор попросили сделать особый акцент на воспитательную работу в колледжах — и с девочками, и с мальчиками.

"Мы также согласились, что недостаточно проводим культурно-просветительную работу среди подрастающего поколения… У самих молодых девушек сегодня образ поведения сформирован таким образом, что они позволяют себе курить, пить, материться, одеваться фривольно. Я не говорю, что они должны тут все в хиджабах ходить. Просто если девушка ведет себя таким образом, что выглядит легкодоступной, то и молодой человек считает, что ей можно пользоваться как предметом", - заявил Чемезов.

На слова вице-губернатора уже отреагировали в соцсетях. Многих такое высказывание возмутило. Чемезова обвинили в виктимблейминге — это явление, когда жертву преступления или насилия обвиняют в том, что с ней произошло. В комментариях люди пишут, что "вице-губернатор утратил связь с реальностью".

В своем telegram-канале ситуацию прокомментировал журналист Андрей Медведев.

"Вот говорит это вроде бы русский чиновник. А стыдно за его слова мне, человеку не русскому, то ли татарину, то ли таджику (со мной в Кабуле местные все время пытались на узбекском или дари говорить). Снова хочу задать вопрос: кто такие представители диаспор? Что это такое диаспора? Субъект власти? ОРД? Где, в каком законе Российской Федерации написано, что чиновники что-то должны согласовывать с диаспорами? Какая-то потрясающе дикая история. Распоясавшиеся подростки из мигрантов избивают русских женщин. Когда скандал не удается замять, начинается некая чиновничья работа, результат которой это вывод, что русские девушки не правильно одеваются. А диаспоры их научат правильно. Я вот думаю, может там телевидение не работает, в Екатеринбурге-то? Или может думают тамошние чиновники, что в 93-м все же кто-то успел провозгласить Уральскую республику и там законы России не действуют? Ну просто я иначе не могу объяснить, почему после выступления Владимира Путина (для уральских чиновников - это наш с вами Президент), где более чем жёстко обозначена позиция первого лица государства по вопросам миграции и преступности в среде мигрантов, мы слышим, что в учебных заведениях за нравственностью будут следить диаспоры? А что дальше? Шариатские суды для одних и светские для других?"- высказался журналист.

Теги: Олег Чемезов, мигранты, диаспоры, девушки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 4228

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети