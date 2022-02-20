Председатель комитета по здравоохранению Петербурга начал оправдываться за применение смертельного бария в клинике Сикейроса

Чиновник Дмитрий Лисовец заявил, что были проверены все медучреждения города, но опасное вещество найдено не было. Дело по инциденту, в результате которого погибли несколько человек, не продвигается.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец сделал заявление по поводу расследования инцидента с применением в клинике Сикейроса смертельного бария, что привело к гибели пациентов.

«Комитет по здравоохранению проверил все медицинские учреждения города, и установил, что партия сернокислого бария, которая стала причиной смерти пациентов, не использовалась нигде, кроме ГКДЦ №1. Во всех других медицинских учреждениях используется рентгеноконтрастное средство для медицинского применения Бар-ВИПС», — отмечает Лисовец.

Следствие продолжает выясняет причины произошедшего в диагностическом центре.

Напомним, что сообщения о гибели пациентов в клинике Сикейроса начали поступать еще в декабре 2021 года. Длительное время Комздрава никаких заявлений по этому поводу сделано не было. Официально представитель ведомства выступил только 28 января. Тогда же под стражу был взят главврач больницы Евгений Попов, а одна из медсестер совершила попытку самоубийства.

Через Смольный продвигается версия о том, что в диагностическом центре использовали препарат, не разрешенный для медицинского применения. Виновным в этом представляют поставщика компанию «НеваРеактив». Будто бы он продавал промышленный барий под видом медицинского, что и стало причиной трагедии. Однако данную теорию быстро опровергли.

Если бы поставщик «НеваРеактив» действительно был виноват, то представителям компании было бы уже предъявлено обвинение, а сам факт реализации контрафактного продукта правоохранители выявили бы гораздо раньше. По факту же никто из «НеваРеактива» даже не был задержан. Кроме того, на сайте Госзакупок не упоминается, что «НеваРеактив» поставляла барий в больницу Сикейроса.

Более правдоподобно выглядит версия о том, что заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева организовала использование непригодного бария персоналом больницы. О чем были осведомлены ее подопечные. Дело в том, что данное вещество для промышленной сферы в четыре раза дешевле медицинского. Таким образом, городское медучреждение могло урезать свои расходы, а остаток из городского бюджета «попилить».

Что еще более странно, так это факт того, что Комздрав Смольного так долго продолжал игнорировать грубые нарушения, которые в буквальном смысле происходили у него «под носом». Пока в других медучреждениях смертельного бария обнаружено не было. Однако это не исключает вероятность того, что аналогичная трагедия может произойти и в других клиниках. И в ведомстве, увы, будут об этом догадываться.