В Березниках и Соликамске вслед за Пермью школьников отправили на карантин

В Березниках и Соликамске, вслед за Пермью объявили карантин для школьников, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам начальника отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Надежды Коряковцевой, очное обучение в школах Березников и Соликамского городского округа приостанавливается с 3 по 9 февраля.

Ранее было приостановлено очное обучение в школах Перми.

При этом сам образовательный процесс не приостановлен, ученики будут получать знания дистанционно.