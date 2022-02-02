В Березниках и Соликамске вслед за Пермью школьников отправили на карантин
В Березниках и Соликамске, вслед за Пермью объявили карантин для школьников, передает корреспондент Накануне.RU.
По словам начальника отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Надежды Коряковцевой, очное обучение в школах Березников и Соликамского городского округа приостанавливается с 3 по 9 февраля.
Ранее было приостановлено очное обучение в школах Перми.
При этом сам образовательный процесс не приостановлен, ученики будут получать знания дистанционно.