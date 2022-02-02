03 Февраля 2022
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Политика Приволжский ФО Пермский край
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Березниках и Соликамске вслед за Пермью школьников отправили на карантин

В Березниках и Соликамске, вслед за Пермью объявили карантин для школьников, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам начальника отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Надежды Коряковцевой, очное обучение в школах Березников и Соликамского городского округа приостанавливается с 3 по 9 февраля.

Ранее было приостановлено очное обучение в школах Перми.

При этом сам образовательный процесс не приостановлен, ученики будут получать знания дистанционно. 

Теги: карантин, школа, дистант



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