Власти Ямала разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

В больницах Ямала разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе властей региона.

Сегодня 80 дополнительных мест для госпитализации пациентов с коронавирусом организовали в Салехардской, Ноябрьской, Новоуренгойской, Лабытнангской и Аксарковской больницах.

Всего в больницах региона развернута 761 койка, на госпитализации находятся 622 пациента. По мере необходимости в больницах готовы оперативно развернуть дополнительные места.

Сегодня коронавирусом болеют более 11 500 ямальцев. За сутки было выявлено 1510 новых случаев. 622 человека госпитализированы, в том числе 26 в тяжелом состоянии. Девять человек подключены к ИВЛ.

Выздоровели 63 442 пациента. Умерли - 985.