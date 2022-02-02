03 Февраля 2022
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Власти Ямала разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом

В больницах Ямала разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе властей региона.

Сегодня 80 дополнительных мест для госпитализации пациентов с коронавирусом организовали в Салехардской, Ноябрьской, Новоуренгойской, Лабытнангской и Аксарковской больницах.

Всего в больницах региона развернута 761 койка, на госпитализации находятся 622 пациента. По мере необходимости в больницах готовы оперативно развернуть дополнительные места.

Сегодня коронавирусом болеют более 11 500 ямальцев. За сутки было выявлено 1510 новых случаев. 622 человека госпитализированы, в том числе 26 в тяжелом состоянии. Девять человек подключены к ИВЛ.

Выздоровели 63 442 пациента. Умерли - 985.

Теги: койки, пациенты, коронавирус



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