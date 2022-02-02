Дмитрий Махонин сообщил Мишустину, что лично следит за очередями в поликлиниках

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время совещания с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что лично наблюдает за очередями в поликлиниках по камерам видеонаблюдения.

Фрагмент выступления пермского губернатора опубликовала пресс-служба Правительства РФ в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор заявил, что ситуация "непростая, но контролируется".

"Мы будем впредь в ежедневном режиме смотреть… Лично сам каждое утро наблюдаю по камерам видеонаблюдения поликлиники – есть ли там очереди, скопление людей. Если требуется, то по каждому отдельному случаю принимаем соответствующие меры", - заявил Махонин.

Напомним, в понедельник в Перми образовались очереди из людей с симптомами ОРВИ, которые не могли попасть на прием к врачу. Пациенты ждали прием на улице. Длина очереди могла растянуться на три этажа. В среднем время ожидания составляло от четырех до шести часов. Люди, которые просто простыли находились рядом с теми, у кого был подтвержден коронавирус. Некоторым в очередях становилось плохо.

Общественники сообщают, что коллапс образовался из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом и неграмотных действий властей. С 25 января поликлиники Перми приостановили прием пациентов. Больные с симптомами ОРВИ и ковида должны были обращаться не в поликлинику по месту жительства, а в так называемые "ковидные центры". После появления километровых очередей больные вновь могут обращаться в поликлинику по месту жительства.

За последнюю неделю заболеваемость выросла в два раза, особенно среди детей. В службе 122 задействовано 97 работников, 300 сотрудников МФЦ и волонтеров – в резерве. В 160 кол-центрах поликлиник работает 425 операторов. Организована работа в 89 ковидных центрах. Расширена дистанционная форма оказания медпомощи в 2,5 раза.

В помощь врачам привлечены студенты Пермского государственного медуниверситета. В поликлиниках увеличено в 2,5 раза количество бригад скорой помощи.

Дополнительно закуплено 400 тыс. экспресс-тестов. Ежесуточно проводится около 18 тыс. тестов. Из регионального бюджета выделено дополнительно 343 млн рублей на закупку лекарств. 7,5 тыс. – резерв коечного фонда.