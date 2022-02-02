Путин официально освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская официально больше не посол в Кабо-Верде. Президент России Владимир Путин освободил ее от данной должности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

"Освободить от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Кабо-Верде", - говорится тексте приказа.

Она назначена на должность заместителя главы Россотрудничества.

"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится во втором документе.

Напомним, ранее Поклонская отказалась комментировать дальнейшие карьерные перспективы, но заявила, что готова с радостью работать в любой должности.

Напомним, 20 января стало известно, что Поклонская "по личным обстоятельствам" отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, хотя ее на этом посту уже несколько месяцев как утвердил президент страны.