Путин официально освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде
Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская официально больше не посол в Кабо-Верде. Президент России Владимир Путин освободил ее от данной должности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
"Освободить от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Кабо-Верде", - говорится тексте приказа.
Она назначена на должность заместителя главы Россотрудничества.
"Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству", - говорится во втором документе.
Напомним, ранее Поклонская отказалась комментировать дальнейшие карьерные перспективы, но заявила, что готова с радостью работать в любой должности.
Напомним, 20 января стало известно, что Поклонская "по личным обстоятельствам" отказалась от должности посла России в Кабо-Верде, хотя ее на этом посту уже несколько месяцев как утвердил президент страны.