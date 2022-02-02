Завершено расследование дела в отношении Левинского из-за хищения денег пермского зоопарка

Окончено расследование в отношении бывшего руководителя управления капстроительства края Дмитрия Левинского, сообщает "Ъ". Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, обвиняемый похитил более 353 млн руб. из бюджетов различного уровня, выделенных на строительство зоопарка в Перми. Второй обвиняемый - экс-начальник отдела технического надзора управления капитального строительства.

Фигуранты изготовили фиктивные акты о приемке работ и справок об их стоимости. ФАктически же работы не выполнялись.В рамках расследования уголовного дела были проведены сотни экспертиз, допрошено более 530 человек, выполнено не менее 50 обысков и выемок в 16 регионах России.

В ближайшее время дело будет передано для рассмотрения в суд.

Напомним, ранее Левинскому было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении госконтракта на берегоукрепление в Усть-Качке. По версии следствия, в 2017 г. обвиняемый также подписал акт о приемке выполненных работ, которые на деле не были исполнены. В результате компании необоснованно было перечислено свыше 52 млн руб. из федерального и регионального бюджета, а исполнение контракта не было завершено. Левинского освободили от наказания в связи с истечением срока давности.