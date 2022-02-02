02 Февраля 2022
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Общество В России
(2005) | Фото: www.kvn-tv.ru

Первые выпуски нового сезона КВН пройдут без Маслякова: ведущий заболел коронавирусом

Телеведущий Александр Масляков сообщил, что заболел COVID-19. Видеообращение Маслякова опубликовано в официальном telegram-канале КВН, передает корреспондент Накануне.RU.

Из-за болезни Масляков пропустит первые игры нового сезона КВН. Несколько выпусков вместо него проведут люди "не чужие игре" и знаменитые игроки КВН.

"К сожалению, меня сейчас нет с вами. COVID-19 второй раз подкрадывается ко мне, и мне говорят, что какое-то время надо посидеть дома", - сообщил он.

Теги: Александр Масляков, КВН, ведущий



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