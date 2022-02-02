Основатель Lurk заявил, что за его делом стоят "кроты" в ФСБ

Основатель хакерской группировки Lurk Константин Козловский выступил с последним словом в Кировском районном суде Екатеринбурга. Он заявил, что дело появилось из-за американских агентов, которые якобы каким-то образом оказались его "кураторами" в ФСБ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, еще в 2017 году Константин Козловский в Московском городском суде заявлял, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. В частности, речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии США и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий США. На суде в Екатеринбурге Козловский вновь заявил журналистам, что "действовал по заказу ФСБ".

Теперь же он сказал о том, что целая служба в составе ФСБ годами не замечала американских шпионов, отвечавших за вербовку киберпреступников. Имена он не назвал, но известно, что в качестве экспертов по делу Lurk правоохранители привлекли сотрудников "Лаборатории Касперского", и Руслана Стоянова, тогдашнего руководителя расследований киберинцидентов компании, впоследствии задержали по подозрению в государственной измене. Также сотрудники ФСБ накрыли двух человек из собственного Центра информационной безопасности, Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева, которых обвинили в шпионаже. Процесс над ними шёл в закрытом режиме, но, по данным The Bell, реальной причиной разбирательства стало то, что фигуранты, возможно, слили США информацию о кибератаках России на серверы демократов в 2016 году и раскрыли сведения о хакерах. Впоследствии это спровоцировало громкий политический скандал о вмешательстве РФ в американские выборы.

Константин Козловский рассказал, что его "куратором" в ФСБ был именно Докучаев, с которым они познакомились, когда тот был еще студентом УГТУ-УПИ (ныне УрФУ). И, якобы, именно под покровительством сотрудников спецслужбы и был создан вирус Lurk. Козловский, как пишет Baza, также отметил, что атаки на российские компании использовались лишь для "обкатки" вредоносного ПО. В качестве доказательств работы на спецслужбу хакер указал на оставленную им пасхалку во время взлома Демократической партии США.

"Моя версия — хорошие аналитические отделы на Западе сформировали такое вот ОПС [организованное преступное сообщество] посредством своих агентов в центральном аппарате ФСБ, в некоторых региональных управлениях. Сформировали такого вот Козловского, который повзламывал якобы полстраны", — заявил в суде Константин Козловский.