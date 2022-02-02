02 Февраля 2022
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салон самолета бизнес-класс кресло Airbus A320neo Уральские авиалинии (2019) | Фото:Накануне.RU

Российскую олимпийскую делегацию доставят в Пекин 20 рейсами

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко распорядился взять организацию перелетов сборной команды на Олимпиаду в Пекин на особый контроль.

"Обращаю внимание на необходимость особого контроля организации доставки спортсменов со стороны Роспотребнадзора, Росавиации, Минспорта и Олимпийского комитета России. По итогам правительством будет проведен анализ эффективности работы всех ответственных лиц и служб", - заявил Чернышенко.

Он добавил, что всего до 10 февраля запланировано более 20 рейсов в Пекин.

"Логистика перелетов команд должна быть организована так, чтобы риски распространения вируса COVID-19 были сведены к нулю. Во всех аэропортах должны соблюдаться меры эпидемиологического контроля – командам выделяться специально обработанный транспорт для прибытия в аэропорт, досмотр организован в специально подготовленных залах, отдельно от пассажирского потока", - заявил вице-премьер.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что сборная по хоккею отказалась лететь в одном самолете с другими спортсменами, аргументировав это опасением заразиться.

Теги: сборная россии, олимпиада в пекине, самолет, дмитрий чернышенко



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