Российскую олимпийскую делегацию доставят в Пекин 20 рейсами

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко распорядился взять организацию перелетов сборной команды на Олимпиаду в Пекин на особый контроль.

"Обращаю внимание на необходимость особого контроля организации доставки спортсменов со стороны Роспотребнадзора, Росавиации, Минспорта и Олимпийского комитета России. По итогам правительством будет проведен анализ эффективности работы всех ответственных лиц и служб", - заявил Чернышенко.

Он добавил, что всего до 10 февраля запланировано более 20 рейсов в Пекин.

"Логистика перелетов команд должна быть организована так, чтобы риски распространения вируса COVID-19 были сведены к нулю. Во всех аэропортах должны соблюдаться меры эпидемиологического контроля – командам выделяться специально обработанный транспорт для прибытия в аэропорт, досмотр организован в специально подготовленных залах, отдельно от пассажирского потока", - заявил вице-премьер.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что сборная по хоккею отказалась лететь в одном самолете с другими спортсменами, аргументировав это опасением заразиться.