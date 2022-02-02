ВС РФ признал движение "Колумбайн" террористическим

Верховный суд РФ признал движение "Колумбайн"* (другое название - "Скулшутинг") террористическим и запретил его в России.

Решение может быть обжаловано, но суд указал начать исполнять его немедленно, передает РИА Новости.

Заседание проходило в закрытом от прессы режиме, другие детали не приводятся.

Напомним, в январе стало известно, что Генпрокуратура России просит признать движение террористическим. Иск поступил 8 декабря 2021 года.

"Колумбайн" - школа в американском штате Колорадо, в которой в 1999 году два старшеклассника расстреляли учеников и персонал. Подобные атаки стали ассоциировать именно с этой трагедией, откуда и пошло название неофициального радикального движения.

В прошлом году , на фоне участившихся масс-шутингов в школах, политики заговорили о вине системы образования в происходящем.

* Запрещенная в России террористическая организация