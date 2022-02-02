02 Февраля 2022
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Происшествия Центральный ФО
Роман Старовойт (2021) | Фото: vk.com/gubernator46

В Курске "повесили" манекен с "лицом" губернатора

В Курске чучело с лицом главы Курской области Романа Старовойта сегодня утром повесили на надземном пешеходном переходе на улице Дзержинского, на манекене разместили плакат с надписью "Был казнен за предательство народа Курска". Жители считают, что акция может быть вызвана QR-кодами и экологическими проблемами в регионе, пишет издание "Подъем".

Сейчас инцидентом занимается полиция, в администрации губернатора заявили, что не видят повода для заявлений по этому поводу: "Это дело полиции и других правоохранительных органов. Насколько нам известно, они занимаются этим вопросом. Мы ориентируемся на букву закона и считаем, что решения должны приниматься в рамках закона. Как органы трактуют эту ситуацию, так и должно быть. Мы полностью полагаем на законы и то, что все оценки будут даны с точки зрения закона".

Теги: курск, губернатор, чучело



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