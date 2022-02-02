Алексей Вихарев пообещал помощь театру "Щелкунчик"

Сегодня депутаты гордумы побывали на выездном заседании в муниципальном театре балета "Щелкунчик".

Как сообщил парламентарий Алексей Вихарев в своих соцсетях, в "Щелкунчике" мечтают сделать пристрой к основному зданию, в котором могли бы расположиться два репетиционных класса, тёплый склад декораций и инклюзивный театр.

"Технически это возможно, так как на территории есть здание без отопления, которое уже не подлежит эксплуатации. Необходимы деньги. При корректировке бюджета с коллегами предусмотрим средства на проект пристроя театра", - пообещал Вихарев.

Он отметил, что постановки "Щелкунчика" с участием детей и подростков только в прошлом году посетили 35 тыс. зрителей. В детской хореографической школе учреждения занимаются 700 ребят от 1,5 лет до 21 года. А отличная работа руководства театра и художественного руководителя видна и по внебюджетным поступлениям - за прошлый год они составили 45 млн руб.