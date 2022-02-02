Спустя 20 лет на Урале нашли предполагаемого убийцу 19-летней девушки и ее 7-летнего брата

В Асбесте нашли и задержали местного жителя, которого обвиняют в убийстве 19-летней девушки и ее 7-летнего брата в конце апреля 2001 года. Ранее мужчина не попадал в круг подозреваемых, так как на момент расследования уже отбывал наказание в местах лишения свободы за кражу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, 29 апреля 2001 года обвиняемый прибыл в квартиру дома по улице Ленина в Асбесте к своем знакомой. Последней дома не оказалось и тогда, по версии следствия, обвиняемый решил напасть на ее детей - 19-летнюю девушку и 7-летнего сына с целью похитить ценные вещи из квартиры. Нанеся девушке несколько ударов ножом и отверткой, что в конечном итоге привело к смерти, мужчина принялся за ребенка, не желая оставлять свидетелей. После обвиняемый похитил ювелирные украшения на сумму 14 тыс. рублей (в ценах на 2001 год) и скрылся с места происшествия.

Из-за того, что на момент установления круга подозреваемых, обвиняемый уже находился в исправительной колонии, ему удалось на время уйти из поля зрения правоохранителей. При этом, даже спустя долгие годы, следователями продолжались розыскные мероприятия, которые в совокупности с дополнительными проверками привели их к причастному лицу.

"Для скептиков, которые не верят, что через столько лет можно раскрыть преступление, это будет лучшим примером несостоятельности данного мнения. Без малого 21 год сыщики уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области и ОВД Асбеста работали над установлением личности душегуба. Им оказался много лет наркозависимый ранее неоднократно судимый гражданин, 1977 г.р. В его биографии имеются статьи и по УК РСФСР, и по действующему сейчас УК РФ. В общей сложности, он привлекался к ответственности 7 раз, в том числе за причастность к грабежу, кражам, побоям и разбойному нападению. На этот раз брали его представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОНа по месту жительства. Он ошибочно думал, что кара божья его миновала. Чтобы подтвердить, что сыщики задержали не "случайного прохожего", а того, кого следует, применялся "детектор лжи". Несмотря на то, что современное техническое устройство подтвердило версию полицейских и следователей СКР, подозреваемый продолжает демонстрировать из себя, что называется, бывалого и пытается играть с операми в "кошки-мышки", упорно не хочет верить в то, что его "песенка спета". По одной из отрабатываемых версий, рецидивист-наркоман поднял руку на потерпевших из корыстных соображений, чтобы добыть средства на очередную дозу. Однако того золота, что он украл, хватило бы чтобы приобрести смертельное зелье на много месяцев вперед", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

На днях в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя СК России была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления, сбору и закреплению доказательственной базы.

