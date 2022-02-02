Путина сравнили с царем на церемонии в Кремле

Директор Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко на церемонии награждения в Кремле заявил, что президент России Владимир Путин исполняет "царский долг".

"Вы главнокомандующий, вы исполняете царский долг. И вы делаете это исправно, последовательно. Вы тот человек, в которого мы верим, за которого молимся, потому что ваше спасение - это спасение Руси и мира в добре, а не в зле", - сказал Захарченко.

В ходе церемонии президент наградил главу Кубанского казачьего хора медалью Героя Труда.

Напомним, в 2020 году ТАСС остановил проект "20 вопросов Владимиру Путину" после выхода эпизода, в котором президент рассуждает на тему того, что его называют царем. "Можно было кого-то другого назвать царем. Я же работаю каждый день, я не царствую. Царь – это тот, кто сидит, сверху посматривает и говорит: вот прикажу, и там кое-что сделают. А сам только шапку примеряет и смотрится в зеркало. Я работаю каждый день", - пояснил Путин.