В Грозном прошел "несанкционированный" митинг против семьи Янгулбаевых

В чеченской столице сегодня состоялся "несанкционированный" митинг против семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева. При этом в акции участвовали первые лица республики: председатель правительства ЧР Магомед Даудов, министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, председатель Совета алимов СКФО Хож-Ахмед Кадыров, муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев.

Агентство "Грозный-Информ" сообщило, что на митинге собралось "более 400 тыс. человек мужского населения". Это при том, что численность всего населения Грозного составляет чуть больше 300 тыс. На кадрах, снятых на центральной площади Грозного перед мечетью "Сердце Чечни", видно, что численность митинга значительно меньше.

По версии упомянутого агентства, граждане "выразили возмущение из-за оскорблений в адрес почитаемых в регионе и за ее пределами религиозных деятелей – Эвлия и Устазов". "Участники выразили крайнее возмущение деятельности семьи Янгулбаевых, посягнувших на самое свято для чеченского народа - богобоязненных чеченских Эвлия и Устазов. Здесь прозвучали проклятия в адрес этой семьи и тех, кто их поддерживает", - говорится в сообщении "Грозный-Информ".

Напомним, ранее обещание кровной мести и угрозы смерти прозвучали в адрес семьи Янгулбаева из уст депутата Госдумы, "единоросса" Адама Делимханова. В комиссии ГД по этике уже выразили готовность обсудить допустимость таких высказываний. Аналогичная комиссия "Единой России" пока молчит.